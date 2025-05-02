Ömer Çelik Açıklama Yaptı

ÇELİK’TEN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden “Terörsüz Türkiye” sürecine dair açıklama yaptı. Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin iç cephesinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacak. Cumhuriyetimize ve demokratik siyasete güçlü bir siyasi enerji verecek. Özünde kaderdaşlık olan vatandaşlığımızı, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ekseninde tazeleyen imkanları üretecek.” şeklinde konuştu. Çelik, paylaşımında ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde iç cephenin güçlendirilmesi çağrısı, giderek istikrarsızlaşan dünyada ülkemizin değerlerinin ve kazanımlarının korunması ve ileriye taşınması iradesidir” ifadelerine yer verdi.

KIYMETLİ BİR YENİLİK VE İLHAM KAYNAĞI

Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmasının, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, “Yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır” dedi. Terör örgütlerinin kullanılarak “vekâlet savaşları” üretmelerinin engellenmesi için imkanlar doğacağını dile getiren Çelik, bu durumun yakın bölgede etnik ve mezhep grupları arasında çatışma üretme zeminini ortadan kaldıracağını ifade etti. Bu sayede toplumsal ve siyasi dinamikler arasında sağlıklı diyalog kanallarının kurulmasına da imkan sağlamasının beklendiğini belirtti.

KAMPANYALAR VE BİLGİSİZLİK

Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin ilkelerini defalarca açıkladıklarını, ancak bazı çevrelerin karalama kampanyasına devam ettiğini vurguladı. “Hedefe ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların ve provokasyon üretenlerin farkındayız” diyen Çelik, bu yaklaşımların ve kampanyaların yürütüldüğü kişilerin, bölgemizin gerçeklerini doğru okuyamadığını savundu. Ayrıca, bu kişilerin mevcut durumun siyasi çerçevesini yönlendirecek bir siyasi pusula sahibi olmadığını belirtti.

STRATEJİK HEDEFLER VE TAKİP

Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşmanın, iç cepheyi güçlendirerek yurt genelinde güçlü bir ‘siyasi enerji’ oluşmasını sağlayacağını, bu sürecin Cumhuriyet ve demokrasi temelinde ilerleyeceğini açıkladı. Çelik, İmralı’dan gelen PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması çağrısının önemli bir aşama olduğunu belirtti. “Her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracak” diyen Çelik, sürecin herhangi bir aşamasını titizlikle takip ettiklerini vurguladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin, Cumhurbaşkanı’nın iradesiyle devlet politikası haline geldiğine dikkat çekti ve Türk milletinin birlik içinde hareket edeceğinin altını çizdi.