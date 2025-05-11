Ömer Çelik, Barış İçin Diplomasiyi Vurguladı

KÜRESEL BARIŞA YÖNELİK İLKELİ DİPLOMASİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir” açıklamasını yaptı. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye’nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI SORUNLARA DUYARSIZLIK

Çelik, uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığına ilişkin sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir süreçte olunduğunu belirtti. Barış ve çözüm talep edenlerin aynı zamanda başka bölgelerde çatışma çıkarmasıyla ilgili ilkesizliklerin yaygınlaştığını vurguladı. Ayrıca, uluslararası kurumların etkisinin azaldığı ve diplomasinin sıklıkla dışlandığı bir küresel tablo olduğunu ifade etti. Çelik, “Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENİLİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tüm çatışma bölgeleri için barış iradesini sürdürdüğünü belirten Çelik, “Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir” diye konuştu. Ayrıca, Çelik, “Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içerisinde diplomatik gayret sarfettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır” ifadesiyle, Türkiye’nin barış için yaptığı çalışmalara dikkat çekti.