Ömer Çelik: Bir gecede tüm tezleri çöktü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ekonomiye dair sözlerini değerlendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam kampının son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilginç elektrik vaadi ve ekonomideki yeni model ve kur korumalı mevduat manifestosunu da değerlendirdi.

Belediye başkanlarıyla Kızılcahamam’da kampa giren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik açıklamalarına tepki gösteren Çelik, gündeme dair konulara da değindi.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA TALİMAT VERİLDİ”

Sokaktaki başı boş köpekler için belediye başkanlarına talimat verildiğini belirten Ömer Çelik, “Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hepimize üzüntü veren olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza talimatlar verildi. Çocuklar ve savunmasız insanlar bazı sıkıntılı durumlar yaşadılar, hepimizi üzen acılı durumlar gerçekleşti. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir.

Daha insani, insanın doğayla iç içe olacağı yatay mimari de önemli. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış konuşmasında yeşil mutabakattan bahsetti. Çeşitli uygulamalarımız yeşil devrimin hayata geçirilmesi için hazır. Belediyelerimizin yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alındı.” dedi.