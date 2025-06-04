Ömer Çelik, Gazze ve Filistin için mücadele ediliyor

FİLİSTİN DAVASI VE KATİL ŞEBEKESİNE KARŞI YARGILAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve bütün platformlarda en güçlü şekilde Filistin davasını gündeme getirmesiyle eninde sonunda bu katliam şebekesi yargılanacak. Gazze halkı inşallah en kısa zamanda daha huzurlu ve barış içinde bir bayrama kavuşacak diye diliyoruz.” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’na yönelik açıklamalarda bulundu. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Çelik, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmelerin kritik bir aşamaya ulaştığını belirtti. Gazze’deki soykırımın artarak devam etmesinin, özellikle çocuk ve kadın ölümleriyle acı verici bir durum olduğunun altını çizdi.

NETANYAHU’NUN YOLSUZLUK SORGUSU

Çelik, gündemdeki bir habere atıfta bulunarak, katliam şebekesinin lideri Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluktan sorgulandığını kaydetti. Çelik, Netanyahu’nun bu sorgulama sırasında yaklaşık 1788 kere “Bilmiyorum, hatırlamıyorum.” şeklinde cevap verdiğini aktardı. Çelik, “Kendi ülkesinde ağır şekilde yargılanan birisi, insan öldürerek, katliam gerçekleştirerek ve soykırım siyasetine imza atarak kendi durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünya bunu izliyor fakat eninde sonunda bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak.” ifadesini kullandı.

BAYRAMLAŞMA VE PKK SÜRECİ

Çelik, Kurban Bayramı’nın arifesinde devam eden soykırımı nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtip, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi ve Filistin davasını gündeme getirmesiyle en sonunda bu galip gelecek ve katliam yapan şebeke yargılanacak.” dedi. Gazi ve şehit aileleri ile Gazze halkının bayramını kutladı. “CHP ile de bir bayramlaşma olacak mı?” sorusuna, “Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı fakat kendileri ‘Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız.’ dedikleri için bayramlaşmamız söz konusu olmayacak.” yanıtını verdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı’nın PKK’nın feshi ile ilgili çağrısına ve YPG’nin Türkiye ile temasında sorulan soruya, “‘SDG’nin başındaki ismin Türkiye’deki yetkililerle resmi bir teması var.’ ifadesini biz de gördük.” dedi. PKK’nın kendisini feshetmesi gerektiğini belirten Çelik, “PKK terör örgütünün tüm şubeleri ve uzantıları ile birlikte feshedilmesi gerekiyor.” diye ekledi.

IRAK VE SURİYE STRATEJİLERİ

Çelik, Irak tarafında Bağdat, Erbil ve Süleymaniye ile yürütülen müzakerelerin çerçevesinin net olduğunu ve entegre bir strateji ile ilerlediklerini ifade etti. Suriye’deki yöntemin ise PKK unsurlarının orayı terk etmesi ve geri kalanlarının Suriye ordusuyla entegre olması gerektiğini aktardı. “Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu net bir şekilde ifade ettik.” diyen Çelik, bu konunun Suriye’nin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

SDG İLE RESMİ TEMAS YOK

Çelik, Suriye hükümeti ile SDG arasında bir anlaşmanın ortaya konduğunu ve SDG’nin o bölgeleri Suriye’ye bırakacağını belirtti. Resmi görüşme olmadığını ifade eden Çelik, “Silah bırakma konusunda bir karar alınırsa o zaman istihbarat örgütümüz onlarla temas edecektir.” dedi. Ayrıca, “SDG’nin silah bırakma ve fesih sürecine katılmayacakları açıklamaları, bölgedeki emperyalist projelerin parçası olmayı ifade ediyor.” ifadesinde bulundu.

TERÖR DEVLETÇİKLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Çelik, Türkiye’nin sınırında terör devleti oluşumlarına izin vermeyeceklerini belirtti. “Şu anda Türkiye’de görev yapan Amerikan Büyükelçisi, Sykes-Picot Anlaşması’nın istikrarsızlık getirdiğini söylüyor.” diyen Çelik, geçmişte Sykes-Picot’tan memnun olmayanların sınırda terör devletçikleri kurmaya çalıştıklarını belirterek, “Bir gece ansızın gelebiliriz.” mottosunu hatırlattı. “Hangi terör örgütü olursa olsun, sınırımızın dibinde böyle bir yapı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi.