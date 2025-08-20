Ömer Çelik’in Lüks Arabası Kaza Yaptı

Otomobilin Tamiri Sırasında Kaza Yaşandı

Silivri’de akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ömer Çelik, 13 Ağustos’ta aldığı 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece’de tamirciye bıraktı. Hareket halinde iken araçtan gelen sesi incelemek amacıyla test sürüşüne çıkan usta, otomobilin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından Çelik, otomobili aynı tamirciye bıraktı ve kaza yapan ustadan aracın masraflarını karşılmasını talep etti.

Cana Geleceğine Mala Gelsin

Ömer Çelik, “Aracı ayın 13’ünde aldım. 5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. Öncelikle sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür, herkesin sağlık durumu iyi. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin” dedi. Çelik, aracın arka difüzörü düştüğü için kontrol edilmesi gerektiğini, ustanın bu sebeple teste çıktığını ifade etti. “Bana 1 saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler. Ancak 4-5 saat sonra noterde işlemler yaparken telefon geldi. Kaza yaptıklarını söylediler, ben de fotoğraf istedim. Tabii ki üzüldüm, aracı yeni almıştım” şeklinde konuştu.

Mağduriyetleri Karşılanacak

Çelik, konuyla ilgili olarak, “Biz de ‘hanenize hayırlı olsun’ dedik. Sonrasında yanlarına gidip konuştuk. Mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyduğumda çok üzüldüm. Araca hiç binmeden gitti. Yapacak bir şey yok. Aramızda herhangi bir tartışma çıkmadı. Çünkü tanıdık olduğumuz esnaflar. Onlar da ‘bir problem yok, mağduriyetinizi karşılayacağız’ dediler. Ancak aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz. Bir süre sonra diyerek anlaştık” dedi.

Rekabet ve Gündem Oluşturma

Çelik, olayın gündem olabileceğini düşündüklerini belirtti. “Normal standart bir araç değil. Süper spor bir araç. Az bulunan bir araç olduğu için gündem olacağını düşündük. Bu olay onlar için de bir reklam oldu. Sonuçta reklamın iyisi kötüsü olmaz. Herkes bu konuda mağdur. Türkiye’de tahmini 40-50 tane bu araçtan var. Zaten herkes birbirinin arabasını tanır, bu yüzden olay oldukça dikkat çekici oldu. Cana geleceğine mala gelsin, hakkım sonsuz helal olsun” şeklinde konuştu.