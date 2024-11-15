“Ömer Çelik: İttifak, Türkiye’nin Yüzyılı Hedefinde”

CUMHUR İTTİFAKI HEDEFLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın hedeflerine vurgu yaptı. Çelik, “Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı’nı oluşturan asli ilkelere sadakatle, ilkelerin ortaya çıkardığı hedeflere doğru kararlı bir şekilde yürüyerek ‘Türkiye 100 Yılı’ hedefine yürüyecek şekilde çalışmalarını yürütüyor” ifadesini kullandı. Toplantıda, Mali İşler Başkanı’nın sunumu dinlendi ve kongre süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ömer Çelik, Ramazan sonrasında il kongreleri ile ilgili takvimin bildirileceğini belirtti. Kadın ve gençlik kollarının kongrelerinin başladığını vurgulayarak, “İç cepheyi güçlendirme siyasetini devam ettireceğiz” dedi. Çelik, muhalefetin Cumhur İttifakı içindeki çatlaklar üzerine açıklamalarını dikkate almadıklarını ifade etti ve “Cumhur İttifakı, genel düzeyde yürüyen ittifak değil, ilçelerde, beldelerde, köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifakız” şeklinde konuştu.

KKTC’YE OLUMSUZ SALDIRILARA DİKKAT

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunan Çelik, “Bu mücadeleler içinde KKTC egemen bir devlet olarak, milletimizin göz bebeği” şeklinde konuştu. Toplantılarda Gazze’nin gündem maddesi olduğuna değinen Çelik, “Uluslararası hukukun tamamına saldıran bir şebeke ile karşı karşıyayız” dedi. Çelik, silah verilmemesi hususundaki çağrılarının yerine getirilmesinin katliamları engelleyeceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖSTERDİĞİ YOL

BRICS toplantısı sonrasında muhalefetin açıklamalarına değinen Çelik, Türkiye’nin eksen kayması yaşandığı iddialarına yer vermeden, “Cumhurbaşkanımız küresel sistemin ana kolonları üzerinde Türkiye’nin söyleyecek sözlerinin olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin tarihsel derinliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Çelik, Türkiye’nin kendi politikalarını uyguladığını belirtti.

EMİNE ERDOĞAN’IN İKLİM KONUSUNDAKİ ÖNCÜLÜĞÜ

İklim değişikliğine dair yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Çelik, “Sayın Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği sıfır atık hareketi bir BM mekanizması haline gelmiştir” diye konuştu. KKTC’nin Türk devletleri teşkilâtındaki yeri için de girişimlerin süreceğini ifade etti.

CHP’NİN SGK BORCU POLİTİKALARI

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı’nın yerel seçimlerdeki anlayışına eleştirilerde bulunarak, “Siyasi namus kavramı yüksek nitelikli bir kavramdır. Bu sözü kendilerine iade ediyoruz” dedi. SGK borçlarının artışını ve bu durumun neden olduğu mağduriyetleri gündeme getirerek, “İsraf ve yolsuzluk söz konusu ise bunları tartışalım” önerisinde bulundu.

TRUMP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK

ABD’deki seçim sonuçlarını değerlendiren Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var; kabine üyelerimiz Trump yönetiminin iş başı yapması ile bir yol haritası çıkaracaklar” ifadesinde bulundu. Bu arada, Qatar Devleti’nin durumu da takip edileceğini belirterek, Netanyahu ile yapılan arabuluculuk girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurguladı.

ASKERİ HAREKAT PRENSİPLERİ

Bölgedeki gelişmelere değinen Çelik, Türkiye’nin kararlılıkla hareket edeceğini belirterek, “Talimat verildiği anda TSK bu harekata başlayacak konumdadır” dedi. Sınır güvenliğine ve terör faaliyetlerine karşı disiplinli bir tutum sergileneceğini ifade etti.