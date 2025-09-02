Ömer Çelik: Mahkeme Süreci Devam Ediyor

CHP YÖNETİMİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın tedbiren görevden uzaklaştırılmasına dair açıklamalarda bulundu. Çelik, “Biz, siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması işleyen yargı süreciyle ilgilidir.” dedi. Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’nın ardından basın mensuplarıyla gerçekleştirilen görüşme sırasında yapıldı.

MAHKEMENİN KARARI VE İHTİYATİ TEDBİR

Çelik, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve geçici yönetim kurulunun atanmasına ilişkin verdiği karara dikkat çekti. Çelik, “Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç. Orada bazı yayınlarda ‘Kayyum atandı.’ deniliyor, fakat yargı süreci devam ediyor. İhtiyati tedbir kararı almış olan mahkeme, daha önceki bir CHP il yönetimini yeniden atamış.” ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLER VE YARGI SÜRECİ

Çelik, siyasi partilerin yargı süreçleri ile ilgili olarak detaylı bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirtti ve “Görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi görevden alınmış ve yargı süreci devam ediyor. İtiraz süreci de devam ediyor; biz de bunu yakından takip ediyoruz.” diye ekledi. Bu noktada, siyasi partilerin usulsüzlükleri üzerine mahkemenin alacağı kararların önemine vurgu yaptı.