Ömer Çelik, Mektubu Ortak Vicdan Çağrısı

İNSANLIK CEPHESİNE ORTAK ÇAĞRI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump’a göndermiş olduğu mektubun insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısı niteliğinde olduğunu belirtti. Çelik, bu konudaki açıklamalarını sosyal medya üzerinden yaptı.

MÜCADELE VE DAYANIŞMA MESAJI

Çelik, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ABD Başkanı Trump’ın eşi Sayın Melania Trump’a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Sayın Hanımefendi’nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin insanlık değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ZULME KARŞI BİRLEŞME VURGUSU

Çelik, Netanyahu yönetiminin uyguladığı soykırım siyasetine de dikkat çekerek, bunun sadece belli ülkeleri değil, genel anlamda insanlığı hedef aldığını vurguladı. “Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar” dedi. Bunun yanı sıra, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin çağrısının, “yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösterdiğini” ifade etti.