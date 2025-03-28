Ömer Çelik: “Öğrenci Engeline Şiddetle Karşıyız”

ÇELİK’TEN YASAKLAMALARA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu. Çelik, bu tür insan hakları ihlallerine karşı tepkisini ortaya koyarak, “Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir” şeklinde konuştu.

TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERİ KORUMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Çelik, bu çirkinliğin bahane yaratmak için sarf edilen cümlelerle daha da vahim hale geldiğini belirtti ve “Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik” dedi. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanların, “utançlarıyla baş başa kaldıklarını” vurguladı.

KIPLAYI ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI

Çelik, “Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz” diyerek, bu tür uygulamaların son bulması gerektiğinin altını çizdi.