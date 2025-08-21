Ömer Çelik, Özgür Özel’e yanıt verdi

CHP GENEL BAŞKANINA YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara yanıt vererek, “Organize kötülüklerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır” dedi. Özgür Özel’in Ak Parti’ye yönelik “Organize kötülük örgütü” ifadesine karşılık veren Çelik, yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti.

SİYASİ NAVİGASYON PROBLEMİ

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi yaşıyor. Özgür Özel, Ak Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, “Özgür Özel, siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip” sözleriyle eleştirdi.

Çelik, “CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor. Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan ‘organize demokrasi düşmanlığı’ CHP siyaseti olarak markalaşmıştır.” şeklindeki açıklamalarıyla CHP’nin geçmişteki tavırlarına atıfta bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN OLUŞTURDUĞU SAVUNMA MERKEZİ

Ömer Çelik, CHP’nin yaklaşımını eleştirerek, “Bugün de Özgür Özel yönetimi, milletin kaynaklarını ‘organize bir kötülükle’ gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Çelik, Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partilerini karıştırmasının hadsizlik olduğunu belirtti.