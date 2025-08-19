Ömer Çelik, Özgür Özel’i eleştirdi

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik ifadelerinin, artık siyaset alanının dışına çıktığını belirtti. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’mize ve Cumhur İttifakı’mıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir” dedi.

DİĞER PARTİLERİN TAVRI

Çelik, Sayın Cumhurbaşkanının her zaman yüksek bir destekle takdir edildiğini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir” ifadesini kullandı. Özgür Özel’in yürüttüğü siyaseti “üçüncü sınıf” olarak tanımlayan Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanına karşı kullandığı ifadelerin siyasi mücadeleleri karşısında geçerliliğinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

SİYASİ ACZİYET VE KAPKAÇÇILIK

Çelik, Özgür Özel’in kendi partisinde yaşananları anlamadığını ve bu durumu “siyasi acziyet” olarak tanımladığını aktardı. Ayrıca, “Siyasi kapkaççılık” terimini kullanarak, CHP yönetiminin milli irade düşmanı olmaktan ve utanç verici durumlarla yüzleşememekten kaynaklanan tutumunu eleştirdi. Özgür Özel’in kendi partisinin içindeki siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayata bir katkı sunmuş olacağını dile getiren Çelik, aksi takdirde Özel’in söylediklerinin sadece gerçekleri örtbas etme çabası olduğunu ifade etti.