Ömer Çelik: PKK Silah Bırakmalı, Pazarlık Yok

BASIN TOPLANTISI VE AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezindeki basın toplantısında çeşitli konulara değindi. “En önemli şey, sorumluların hak ettikleri cezayı alması” diyen Çelik, önceliklerinin sorumluluk taşıyan kişilerin belirlenmesi olduğunu vurguladı. Kaybettikleri canlar için tekrar başsağlığı dile getirirken, “Gerçekten büyük bir facia yaşandı. Hem milletimize hem de kayıpların değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum,” ifadesini kullandı. Çelik, benzer trajedilerin yaşanmaması için atılacak adımların yol gösterici olacağına dikkat çekti.

KÖPEK SALDIRISINA MÜDAHALE

Yüksekova‘da 12 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpekler tarafından parçalanmasının ardından gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi. Çelik, bu tür manzaraların bir daha yaşanmaması için yasal düzenleme yaptıklarını belirtti ve “Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık bir şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz,” dedi. Yasal düzenlemeleri yerine getirmeyen belediyelerle gereken tedbirlerin alınması için irade göstereceklerini ifade etti. “Hangi partiden olursa olsun bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir,” diyerek kararlılığını dile getirdi.

AK PARTİ KONGRE PROGRAMI

AK Parti, 1 Şubat‘ta İzmir’de ve 8 Şubat‘ta İstanbul’da il kongrelerini gerçekleştirecek. Kadın kollarının kongresi de yapıldıktan sonra, 23 Şubat‘ta Ankara’da büyük kongreyi tamamlayacaklar. Çelik, bu sürecin bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Cumhurbaşkanının katılımıyla ilgili heyecanı dile getirdi.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Çelik, en önemli gündem maddelerinin başında Gazze’deki ateşkesin geldiğini ifade etti. “Buruk bir sevinç yaşattı hepimize,” dediği ateşkesin, Gazze’deki yıkımın boyutlarını daha net bir şekilde ortaya çıkardığını belirtti. Filistinli esirlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Çelik, Hamas tarafından rehin alınan İsraillerin, iyi muamele gördükleri için teşekkür ettiğini dile getirdi. “Bu da bu katliam politikasını icra edenlerle direnenler arasındaki insani farkın net bir şekilde göstermektedir,” dedi. Basın mensuplarının Gazze’deki durumu tüm dünyaya duyurmasının önemine vurgu yaptı ve bu süreçte hayatlarını riske atan tüm gazetecilere teşekkür etti.