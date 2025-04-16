Ömer Çelik, Sırrı Önder’i ziyaret etti

TBMM BAŞKANLARI HASTANE ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hastanede tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti. Ziyarette doktorlardan Önder’in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMASI

Ziyaret sonrası hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ömer Çelik, “Kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren, sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar, hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi süreci, ameliyat sürecinin sonunda şu an da yoğun bakımda. Şu an hocamızdan aldığımız bilgiye göre, durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem TBMM’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz şifa bulması için dua ediyoruz.” dedi.

SÜREYYA ÖNDER’İN GÜÇLÜ KARAKTERİ

O dönemlerde sohbet ettikleri konusuna ise Çelik, “Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde, bu rahatsızlığından söz açılırdı ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferde ‘İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım, ondan sonrası kolay’ derdi. ‘Emanetin sahibi Allah’tır’ derdi.” ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder’in güçlü bir karaktere sahip olduğunu belirterek, “Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun güçlü karakteri, zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi, inşallah bu süreçleri de atlatmasını sağlar.” diyerek sözlerini tamamladı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Çelik, son olarak yüce Meclis’e ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, “Bir kere daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.