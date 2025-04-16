Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder’in Sağlığı İçin Dua Ediyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’TEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. O her seferinde iyi, güzel günlere ulaşalım Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım bizim de işimizde ondan sonrası kolay derdi.” şeklinde konuştu.

ÖNDER’İN DURUMU VE HASTANE ZİYARETLERİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Siyasilerin Önder’e yönelik hastane ziyaretleri devam ediyor. Ömer Çelik, hastanede Önder’i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası “Hepimize geçmiş olsun. TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in böyle bir sağlık sorunu yaşamasından dolayı hepimiz üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz” dedi.

Bu süreçte, “Alanında en yetkin doktorlar hadise olur olmaz buraya geldiler, hemen müdahale ettiler. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda.” diye ekledi. Çelik, hastanın durumunun kritik olduğunu ve “Hepimiz dua ediyoruz, şifa bulması için” ifadelerini kullandı.

CUMLA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TAKİBİ

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirtti. “Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya koyduğu irade, Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı, bu süreci yürütmek için ortaya konulan olumlu yaklaşımlar gereklidir.” diye konuştu.

Önder’in geçmişteki katkılarına da değinen Çelik, “Sırrı beyin katkıları çok büyük. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakterinin son derece kıymetli bir yeri var.” dedi. Sürecin başarıyla hedeflerine ulaşacağını vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı’nın durumu bizzat takip ettiğini ve “Hepimiz Sırrı Süreyya Önder’in sağlığı için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DUA VE TEMENNİLER

Çelik, “Değerli ailesi ile görüştük, hocalarımız Türkiye’nin en iyilerinden, en yakın şekilde takip ediyorlar. En kısa zamanda aramızda görmeyi umut ediyoruz.” şeklinde konuşarak, Önder’in sağlık durumu için yapılan duaları ve temennileri iletti.