Ömer Çelik’ten Bolu Yangını Açıklaması

BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI

Sorumluluğu olanların tespit edilmesi en büyük önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getiremiyoruz ve onların acısını daima hissedeceğiz. Bu, son derece büyük bir facia. Hem milletimize hem de hayatını kaybedenlerin değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Gelecekte benzer faciaların yaşanmaması için gerçekleştirilecek tüm çalışmalar yol gösterici olacak. Ancak en önemlisi, vicdani, ahlaki ve adli açıdan sorumlu olanların gereken cezanın yaptırımlarını alması.