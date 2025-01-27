More
Gündem

Ömer Çelik’ten Bolu Yangını Açıklaması

omer-celik-ten-bolu-yangini-aciklamasi

BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI

Sorumluluğu olanların tespit edilmesi en büyük önceliğimiz. Kaybettiğimiz canları geri getiremiyoruz ve onların acısını daima hissedeceğiz. Bu, son derece büyük bir facia. Hem milletimize hem de hayatını kaybedenlerin değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Gelecekte benzer faciaların yaşanmaması için gerçekleştirilecek tüm çalışmalar yol gösterici olacak. Ancak en önemlisi, vicdani, ahlaki ve adli açıdan sorumlu olanların gereken cezanın yaptırımlarını alması.

ÖNEMLİ

Gündem

Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucu gözaltına alınan Ayşe Barım, Türkiye hükümetini devirmeye teşebbüse yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı.
Gündem

Sosyal Medya Hakareti Nedeniyle Tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden N.K.'nin tutuklandığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.