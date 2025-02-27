Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Eleştiri

ÖMER ÇELİK’İN TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili ifadelerine sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özel’in TSK’nın komuta heyetini hedef aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başkomutan sıfatıyla bu duruma asla müsaade etmeyeceğini vurguladı. Özellikle “Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır” sözleriyle dikkati çekti.

CHP YÖNETİCİLERİNE ELEŞTİRİLER

Çelik, CHP yöneticilerinin geçmişteki söylemleriyle yüzleşmeleri gerektiğini ifade ederken, “CHP yöneticileri, kendi siyasi tarihlerine saygı göstermeli ve kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmelidir” şeklinde konuştu. AK Parti Sözcüsü ayrıca, CHP’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirmek yerine kendi bağlamlarında durmaları gerektiğini söyledi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN SAVUNULMASI

Çelik, CHP Genel Başkanı’nın Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin diliyle aynı hizaya gelmesinin kendi tercihleri olduğunu belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyecektir” diyerek, TSK’nın onurunu koruma konusunda kararlı bir duruş sergiledi.

SİYASİ GERİLİMİN ARTMASI

Ömer Çelik’in bu açıklamaları, AK Parti ve CHP arasındaki siyasi çatışmayı daha da derinleştirdi. CHP kanadından henüz bir yanıt gelmemişken, siyasi gözlemciler bu tartışmanın ilerleyen dönemlerde daha da büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.