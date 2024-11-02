Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Yanıt

ÖMER ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerine şiddetli bir şekilde yanıt verdi. Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır” dedi. Çelik, eleştirilerin yerinde olmaması gerektiğini vurguladı.

CHP’NİN SİYASİ SABIKASI GÜNDEME GELDİ

Çelik, Özel’in “diktatörlük” ve “darbecilik” suçlamalarını eleştirerek, “1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin siyasi sabıkası ile hesaplaşmalıdır” ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Özgür Özel’in liderlik yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığını ve bunun gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanına saldırmakla sonuçlandığını belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE VURGU

Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusundaki birlik ve beraberlik çağrısını eleştirdiğini ifade etti. Çelik, “Sn Özel’in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz” şeklinde konuştu. Kendisi ve partisi olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.