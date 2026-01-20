Ömer Çelik’ten Türk Bayrağına Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır bölgesinde Türk bayrağına yapılan saldırıya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Çelik, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin elbette bedelini ödeyeceğini belirtti.

BAYRAĞIMIZA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bir açıklama geldi. Çelik, bu saldırıyı kınayarak, saldırganların kesinlikle gereken karşılığı alacağını ifade etti.

BEDELİ MUHAKKAK ÖDEYECEKLER

Saldırının Suriye tarafındaki terör örgütü SDG mensupları tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çelik, Türk bayrağının tüm ulusun değerlerinin sembolü olduğunu vurguladı. “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir.” ifadeleriyle mesajını net bir şekilde iletti.

