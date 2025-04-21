Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye hedefini açıkladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN GELİŞMELER OLABİLİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İnşallah bu ay içerisinde bu sürecin belli bir aşamaya geldiği birtakım gelişmeler olabilir.” diyerek, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması konusunda umut verici açıklamalar yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu’nda yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basına bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

NORMAL DOĞUM EYLEMİNE YAKLAŞIM

Çelik, “Normal Doğum Eylem Planı”na dair bir soruya, “Burada düşünülen şey annenin ve çocuğun, bebeğin sağlığını düşünme ve bu çerçevede bir yaklaşım geliştirme konusundadır.” diye yanıt verdi. Konunun dünya genelinde uzun zamandır tartışıldığını belirten Çelik, hekimlerin bu hususta karar vermesinin gerekliliğine vurgu yaptı. “Buradaki temel yaklaşım, hem annenin hem bebeğin sağlığını düşünerek gereksiz cerrahi müdahalelerin olmaması gerektiği konusunda bir hassasiyet geliştirmekle ilgilidir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu konuyla ilgili yanlış değerlendirmeler yapılmaması gerektiğini belirten Çelik, gereksiz tıbbi müdahalelerin önüne geçilmesinin önemine dikkat çekti.

BÖLGESİZLEŞMEYE KARŞI DAYANIŞMA VURGUSU

Çelik, CHP’nin Yozgat mitingine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Bu durumda ölçü AK Parti’dir, AK Parti’nin yaptığı mitingdir.” dedi. Ayrıca, “Biz meydanların partisiyiz, kitlelerin partisiyiz.” dedi ve AK Parti’nin Türkiye’nin en önemli referansı olmaya devam ettiğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmaların, bölgede daha fazla dayanışma ve kardeşlik isteğini artıracağını vurguladı. Çelik, Türkiye’nin bu süreçten elde edeceği kazanımların stratejik önem taşıdığını da ekledi.

YALAN SİYASETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çelik, muhalefet tarafından yanıltıcı yaklaşımların gündeme taşındığını belirterek, “Burada doğru siyaset üretmek lazım.” diyerek eleştirilerde bulundu. Normal doğum ile ilgili tartışmaların yanı sıra, Türkiye’nin demokrasisinin ölçeğinin büyütülmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte etnik ve mezhepsel problemler üzerinde değil, demokratik standartların yükseltilmesi üzerinde durmanın gerektiğini belirtti. Bunun yanında, Türkiye’nin içinde olduğu durumu ve bölge halkları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen süreçlerin gerekliliğine dikkat çekti.

BÜLENT ARINÇ’IN GÖRÜŞLERİ KİŞİSEL

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair düşüncelerine ilişkin bir soru üzerine Çelik, Arınç’ın görüşlerinin AK Parti’yi temsil etmediğini dile getirdi. Çelik, “Bülent Bey’in söyledikleri AK Parti’yi, kurumlarını temsil eden görüş değil.” diyerek, bu yorumların kişisel olduğunu vurguladı.