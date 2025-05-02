Ömer Çelik: “Terörsüz Türkiye” önemli hedefdir

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik açıklamalar yaptı. Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin iç cephesinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacak. Cumhuriyetimize ve demokratik siyasete güçlü bir siyasi enerji verecek. Özünde kaderdaşlık olan vatandaşlığımızı, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ekseninde tazeleyen imkanları üretecek.” sözlerini kullandı.

İÇ CEPHENİN GÜÇLENMESİ

Çelik’in açıklaması devamında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde iç cephenin güçlendirilmesi çağrısı, giderek istikrarsızlaşan dünyada ülkemizin değerlerinin ve kazanımlarının korunması ve ileriye taşınması iradesidir. Bunun yakın bölgemizdeki yansıması ise bölge halkları ve devletleri arasında ‘kardeşlik cephesi’nin güncellenerek inşa edilmesidir.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, emperyalist paylaşım savaşlarına karşı insanlığın ve tüm kardeş halkların haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

“Terörsüz Türkiye” hedefinin, ülkenin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sistemini güçlendireceğini belirten Çelik, bu hedefin yakın coğrafya için ilham kaynağı olacağını ifade etti. Terör örgütlerinin kullanılarak vekalet savaşları üretmelerinin engelleneceğini, böylelikle etnik ve mezhep grupları arasında çatışma ortamının ortadan kaldırılacağını ekledi.

KARALAMA KAMPANYALARI

Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefinin tüm boyutlarını daha önce net bir şekilde açıkladıklarını vurgulayarak, bazı çevreler tarafından yürütülen karalama kampanyalarının sürdüğünü belirtti. Bu kampanyaları yürütenlerin, bölgede yaşanan gelişmeleri doğru analiz edemediğini ve temel gerçekler hakkında yetkinlikten yoksun olduklarını söyledi.

AMACI GÜÇLENDİRMEK

Daha önce de altını çizdikleri ilkelerle “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın, bölgedeki kardeşlik cephesinin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağını dile getiren Çelik, terörle mücadelede atılacak her olumlu adımın diğer olumlu adımları da tetikleyeceğini belirtti. “Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz” diyerek, sürecin ilerleyişini izlediklerini vurguladı.

DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ

Çelik, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan sürecin, Cumhurbaşkanının yüksek iradesiyle devlet politikası haline geldiğini ifade etti. Partiler arasındaki ziyaretlerin sürecin siyasi zeminini güçlendirdiğini ve Cumhuriyetin sorunları çözme konusundaki demokratik kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin, “tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi çerçevesinde hareket ettiğini belirtti.