Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye’yi Bekliyoruz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDİFİNE HIZLANMA BEKLENİYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’na ilişkin bilgiler verdi. Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında bir arada olmasının önemine değinen Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı sadece bireysel bir eylem değil, tüm siyasi yapı ve demokrasiye yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. Bu saldırıyı ve sosyal medya üzerinden Özel’in ailesine yapılan tehditleri kınayan Çelik, “Kuşkusuz emniyetimizin ilgili birimleri bunu çok yakından takip ediyor.” ifadesini kullandı.

DEMOKRASİYE YENİ ENERJİ KATACAK

Çelik, terörsüz Türkiye sürecinin yakından takip edildiğini belirterek, “İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç cepheyi güçlendirme çağrısının, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı amaçladığını belirten Çelik, bunun bölge açısından da ilham verici olacağını ifade etti. Geçmişte bazı dış güçlerin, emperyalist hedefleri için terör örgütleri üzerinden savaşlar yürüttüğünü hatırlatan Çelik, şöyle devam etti: “Bunun bölge halkına hiçbir faydası yoktur. Yakın bölgedeki tüm denklemler çıkar ve sömürü odaklıdır.” Terörün ortadan kalkmasının, siyasi sistem ve demokrasi üzerindeki tansiyonu düşüreceğini vurgulayan Çelik, “Bu siyasi tansiyonun kalkması, demokrasimize ve siyasi hayatımıza yepyeni siyasi enerjiler verecektir.” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çelik, PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesinin dönüm noktası olacağını vurguladı. Erdoğan’ın iç cepheyi güçlendirme çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının yeni bir siyasi tablo oluşturduğuna dikkat çeken Çelik, asıl odaklarının devletin temel niteliklerini ve milletin değerlerini korumak olduğunu söyledi. Bir basın mensubunun, “Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerleyecek?” sorusunu yanıtlayan Çelik, “Rahmetlinin kişisel kapasitesinin bu süreçlere katkısı büyüktü. Bıraktığı en büyük vasiyetin Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması olduğunu düşünüyorum.” dedi.

HUKUKİ SÜREÇLERİ YAKINDAN İZLİYORUZ

Çelik, Özel’e yönelik saldırının ardından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bugün CHP’yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim.” ifadesini kullandı. Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine de değinen Çelik, görüşmenin çok kapsamlı olduğunu belirtti. İkili ilişkilerden bölgesel ve küresel konulara kadar pek çok konunun ele alındığını aktaran Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump’ı Türkiye’ye davet etti.” diye ekledi.

Çelik, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimlerden bir heyetin AK Partiyi ziyaret ettiğini, ziyarette yerel yönetimler ve yargı konularının gündeme geldiğini söyledi. Yargı süreçleriyle alakalı olarak milletvekilleri arasında herhangi bir teması olmadığını ifade eden Çelik, konu hakkında net bir yalanlama yaptı. Özgür Özel’e yönelik saldırganın şartlı tahliye ile ilgili değerlendirildiğinde Çelik, “Bu, o zamanki infaz düzenlemesiyle ortaya çıkan bir sonuç.” dedi. Çelik, yasaların kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini de ekledi.