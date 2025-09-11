Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

AK PARTİ TOPLANTISI VE GÜNDEM KONUŞMALARI

TOPLANTI DETAYLARI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Toplantının gündeminde son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gazetecilere bazı açıklamalar yaptı. Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle devam ettiğini belirtti.

TERÖR MÜCADELESİ VE GÜNDEM

Odak kaybına izin vermeyeceklerinin altını çizen Ömer Çelik, “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Bunun dışındaki taleplerin, başka ajandaların, gündemlerin, burayı enfekte etmesine müsaade etmemek lazım.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Önümüzdeki günlerde başka partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın katılımları devam edecek” ifadesini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARINA DEĞİNİLDİ

Çelik, yerel yönetimler başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı sunumlarının yanı sıra, MYK toplantısında Gazze’deki saldırılara da dikkat çekti. Gençlik Kolları’nın “Boş Sıralar” adlı etkinliği ile eğitim-öğretim yılının açılmasıyla bombalanan çocuklara vurgu yaptığını belirtti. “Katar’daki saldırının son derece istisnai özellikleri var. Aylardır İsrail propaganda makinesi Hamas’ın müzakereye yanaşmadığını söylüyordu” dedi.

İÇ SİYASETİN DİLİ VE HEDEFLER

Çelik, terörle ilgili çalışmalara dikkat çekerek, Cumhur İttifakı olarak iradelerini canlı tutma çabası içinde olduklarını ifade etti. İç siyasetin dili ve dış açıdan yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. “Gündem, PKK’nın tüm uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır” diyerek, “Odak bellidir, gündem bellidir” şeklinde konuşmasını tamamladı.