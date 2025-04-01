Ömer Çelik: Türkiye’yi Topyekûn Tehdit Etmektir

ÖMER ÇELİK’İN CHP GENEL BAŞKANI’NA TEPKİSİ

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in alışveriş boykotu çağrısına cevap verdi. Çelik, bu çağrının ekonomik yaşamı hedef aldığını vurgulayarak, “Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir.” ifadesini kullandı. Çelik, Özgür Özel’in toplumsal ve ekonomik hayatı hedef alarak kendi liderliğini korumaya çalıştığını belirtti. “Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği yoktur.” dedi. Ayrıca, CHP’nin muhalefet yapma yeteneğinden yoksun hale geldiğini de ifade etti.

CEVDET YILMAZ’IN NİTELENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler iç çekişmelere feda edilemeyecek düzeyde hayatidir.” dedi. Yılmaz, Türkiye’nin son dönemde önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve toplumsal huzur ile refah için ekonomik programın kararlılıkla uygulanması gerektiğini belirtti. “Toplumsal huzur, refah ve milli birlik, siyaset kurumunun ortak sorumluluğudur.” diyerek muhalefetin yapıcı önerilerle ilerlemesi gerektiğini vurguladı ve sokak çağrılarının kaybetmeye mahkum olduğunu ifade etti.

FAHRETTİN ALTUN’UN DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin son dönemde karşılaştığı dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele ettiğini söyledi. Açıklamasında, “Ekonomik istikrarımıza yönelik tehditlerin ve yatırımcı güvenini zedelemeye dönük açıklamalar milli menfaatlerimize karşı bir sabotaj girişimidir.” ifadesini kullandı. Altun, muhalefet partilerinin iç çekişmelerinin kamuoyuna yansıyan iddialarının ciddi olduğunu vurgulayarak, “Bu ülkede artık bu faşist söylemlerin bir siyasal karşılığı kalmamıştır.” dedi. Türkiye’nin güç birliği ile yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.