Ömer Çelik: Yeni bir sayfa açıldı

Bir ötegezegenin atmosferinde ilk kez karbondioksit tespit edildi. Söz konusu gelişmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Güneş Sistemi’nin ötesindeki bir gezegende ilk defa karbondioksit tespit edildiği açıklandı. Gökbilimciler, 700 ışıkyılı uzaklıktaki Satürn boyutundaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksit (CO2) buldular. Heyecan veren keşfin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ömer Çelik, durumu “Hayretlerimizi artıran bir keşif” şeklinde nitelendirdi.

“EVRENİN KEŞFİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak hayranlığını gizleyemedi. Çelik, “Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı…Webb teleskobu, güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksitin (CO2) ilk net kanıtını buldu. WASP-39 B, 700 ışıkyılı uzaklıkta Güneş benzeri bir yıldızın yakınında dönen bir gaz devi.” diye konuştu.