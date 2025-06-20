Ömer Duyarlılığıyla Takdir Topladı

ÖĞRENCİDEN ANLAMLI MESAJ

Gümüşhane Aysın Rafet Ataç İlkokulu 3-D sınıfı öğrencisi Ömer Tuğra Akbağ, karne gününde Filistin’de yaşanan olaylara dikkat çekmek için anlamlı bir mesaj verdi. Bugün tüm Türkiye’de karne heyecanı yaşanırken, Gümüşhane’deki ilkokul öğrencisi duyarlılığıyla herkesten takdir topladı. Aysın Rafet Ataç İlkokulu’ndan olan Ömer Tuğra, karne törenine Gazze’deki dramı hatırlatan bir tişört ile katıldı.

DUYARLILIĞIN SIMGESİ

Karne mutluluğunun yaşandığı bu özel günde Ömer Tuğra’nın giydiği tişörtteki “Ben sınıfı geçtim, insanlık sınıfta kaldı” ve “Hanzala karnesini alamadı” yazıları, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Minik öğrenci, özel tasarımlı tişörtüyle Gazze’deki çocukların acısını dile getirdi. Ömer Tuğra’nın bu anlamlı hareketi, dünyanın dört bir yanındaki çocukların acılarına karşı duyarlı olabilmenin çarpıcı bir örneği oldu. “Gazze’deki kardeşlerimin yaşadığı acıyı hissettim. Karne sevincimi paylaşırken onların acılarını unutmamak için bu tişörtü giydim. İnsanlık bu zulme sessiz kalmasın” dedi.

ÖĞRETMENİNDEN DESTEK

Sınıf öğretmeni Önder Oğur, öğrencisinin bu duyarlılığı karşısında duygulandığını belirtti. Öğrencisinin davranışının toplum için önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Oğur, “Ömer gibi yüreği kocaman, empati duygusu gelişmiş çocuklarımızla topluma örnek bireyler yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim sadece bilgi değil, aynı zamanda yüreklere dokunmaktır. Ömer bunu bize bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu. Filistin bayrağı, Türk bayrağı ve Hanzala figürlerini barındıran tişört, minik bir kalpten yükselen evrensel vicdan çağrısının simgesi oldu.