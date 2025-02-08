Ömer Erdoğan: Beşiktaş Taraftarına Cevap Vermeyeceğim

MAÇIN SONUCUNU DEĞERLENDİRİYOR

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, evinde Beşiktaş’a 2-0 yenildi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, karşılaşmanın sonucuyla ilgili olarak, “Çok üzgünüz. Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlubiyeti hak ettiğimiz futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Bazı talihsizlikler yaşadık. Talihsiz bir gol yedik. Tolga ve Ziya gibi futbolcuların sakatlanıp çıkması bizim işimizi daha zorlaştırdı.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Erdoğan, daha sonra takımın ikinci yarı performansını eleştirerek, “Hamleler yaptık, ikinci yarı çok üretken olmadık. İstemediğimiz bir sonuç. Tehlikeli bölgesel uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık.” şeklinde konuştu. Teknik direktör, Gaziantep maçı için yarın hazırlıklara başlayacaklarını belirtti ve oyuncularının saha içerisinde gereken mücadeleyi gösterdiğini vurguladı. “Oyuncularımız sahada gereken mücadeleyi verdiler.” dedi.