More
Spor

Ömer Erdoğan: Beşiktaş Taraftarına Cevap Vermeyeceğim

omer-erdogan-besiktas-taraftarina-cevap-vermeyecegim

MAÇIN SONUCUNU DEĞERLENDİRİYOR

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, evinde Beşiktaş’a 2-0 yenildi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, karşılaşmanın sonucuyla ilgili olarak, “Çok üzgünüz. Bugün böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlubiyeti hak ettiğimiz futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Bazı talihsizlikler yaşadık. Talihsiz bir gol yedik. Tolga ve Ziya gibi futbolcuların sakatlanıp çıkması bizim işimizi daha zorlaştırdı.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Erdoğan, daha sonra takımın ikinci yarı performansını eleştirerek, “Hamleler yaptık, ikinci yarı çok üretken olmadık. İstemediğimiz bir sonuç. Tehlikeli bölgesel uzaklaşmak istiyorduk ama başaramadık.” şeklinde konuştu. Teknik direktör, Gaziantep maçı için yarın hazırlıklara başlayacaklarını belirtti ve oyuncularının saha içerisinde gereken mücadeleyi gösterdiğini vurguladı. “Oyuncularımız sahada gereken mücadeleyi verdiler.” dedi.

ÖNEMLİ

Flaş

Kocaelispor’dan Aboubakar Konusunda Açıklama

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Amed Sportif Faaliyetler maçında rakibe pozisyon vermediklerini vurgulayarak, takımın gücünü artırma hedefinde olduklarını belirtti.
Gündem

Bakan Uraloğlu, Elektrikli Tren Kaynağını Yaptı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli tren setinin üretim sürecinin tamamlandığını açıkladı. Yıl sonunda dışa bağımlılık ortadan kalkacağını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.