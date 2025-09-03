Haberler

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Filistin için Komisyon İstedi

GERGERLİOĞLU’NUN TALEBİ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te “Filistin” konusunda bir komisyon oluşturulmasını istediklerini ancak bu talebin yerine getirilmediğini belirtti. Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nun, geçtiğimiz hafta İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırı, Filistin halkına uygulanan soykırım ve kıtlık politikaları ile o bölgede yaşanan güncel durumu ele almak amacıyla olağanüstü bir toplantı yaptığını hatırlattı.

MECLİS’TE KABUL EDİLEN TEZKERENİN ETKİLERİ

Toplantıda, “İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi”nin oybirliğiyle kabul edildiği bilgisini veren Gergerlioğlu, “Fakat Filistin’deki soykırım sona ermedi. Biz, bu tür bir toplantı yapılmasını mı talep ettik? ‘Meclis’te bir komisyon kuralım, her gün ama her gün Filistin’i konuşalım, çözüm arayalım’ dedik.” diye konuştu.

KATLIAMA DUYARSIZ KALMAMAK

Gergerlioğlu, Filistin’deki katliama karşı hiçbir bireyin duyarsız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Mesele, ‘ah, canım yanıyor, çok üzgünüm, orada bir soykırım var’ demekten ibaret değil. Mesele, bu soykırım için yaptırım kararı alınmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirası Önemsiyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirilen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması ve keçe geleneğinin devamlılığına dair sorunları ele aldı.
TdV Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2025-2026 eğitim dönemine yönelik burs başvurularının başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

