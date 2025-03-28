Ömer Gülsoy’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gülsoy, bayramların birlikte olmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğunu ifade etti ve bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

BAYRAM COŞKUSU VE ANILAR

Başkan Gülsoy, mesajında “Rahmet, bereket ve manevi huzur ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nerede o eski bayramlar desek, çocukluğumuzdaki bayramları zaman zaman hatırlasak da bayramlar sevgi ve saygının paylaşarak çoğaldığı özel günlerdir” sözlerine yer verdi. Bayramların dini duyguları pekiştirmenin yanı sıra, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önemini yeniden hatırlattığını vurguladı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAYANIŞMA

Ramazan ayının sahur ve iftarları, teravih namazları ile sona erdiğini belirten Gülsoy, yine de büyük bir heyecan ve umutla bayramı karşıladıklarını dile getirdi. “Küslerin barıştığı, mesafelerin kısaldığı, dünyanın her yerinde çocukların gözlerinin içinin gülümsediği bir bayram olmasını temenni ediyorum” dedi.

İSTİHDAM VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ

Başkan Gülsoy, ekonomik ve ticari anlamda güçlü bir Türkiye ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. “Kayseri iş dünyası olarak, dayanışma içinde üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi. Bayramın yardımlaşma ve paylaşma kültürünü pekiştirmesi gerektiğini belirterek, “Güven, doğruluk ve adalet anlayışını her zaman yaşatalım” ifadesini kullandı.

Başkan Gülsoy, açıklamalarını “Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” sözleriyle tamamladı.