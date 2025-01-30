Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu: Futbolda Tesislerin Önemi Büyük

FUTBOLDA TÜRK VE ALMAN SİSTEMLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun kardeşi Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu, futbola dair önemli değerlendirmeler yaptı. DHA’nın sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, Türk ve Alman futbolundaki bazı farklılıkları öne çıkardı. Eski bir sporcu olan Ömer Lütfü Hacıosmanoğlu, Almanya’da profesyonel hentbol oynadıktan sonra hakemlik yapmayı deneyimledi.

ALMANYA’DA YETİŞEN GENÇLERİN BAŞARISI

Hacıosmanoğlu, 2000 yılında futbol konusundaki araştırmasından bahsederek, “O zamanlar Almanya genelinde yaklaşık 2000 tane Türk çocuğu Alman milli takım kamplarına seçilmiş. Bu çocuklar 6 ile 14 yaş arasındaydı. O dönemlerde U19 şampiyonasında Almanya takımının 9 tane Türk oyuncusu vardı” ifadelerini kullandı. Almanya’daki gençlerin başarılı olmasının temelinde tesislerin yaygınlığını gösterdi. “Her 500 metrede bir tesis var. 4 yaşından itibaren salonda futbol öğretmeye başlıyorlar. Salon sporlarında sporcuların antrenman düzeyi daha üst seviyede oluyor” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ YETERSİZLİKLER

Hacıosmanoğlu, Türkiye’deki tesis yetersizliği ve antrenman eksikliklerinin olumsuz etkilediğine değindi. “Bazen haftada 3 antrenmanla çocuklar yetişiyor. Bu yetersiz” sözlerini kullanarak, Türkiye’deki alt yapıya önem veren kulüplerin sayısını azalttı. “Yani Türkiye’de Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor var. Diğerleri haftada 2-3 antrenmanla A takıma çıkıyorlar. Bunun sonucunda yeterince verimli olamıyor” şeklinde sözlerini tamamladı.