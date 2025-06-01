Ömer Marık Tutuklandı, Dolandırıcılık İddiası Var

ÖMER MARIK’IN TUTUKLANMASI

Mardin’de banka hesabını 8 bin lira karşılığında arkadaşına kullandıran Ömer Marık (18), 150 bin TL’lik bir işlemin ardından yürütülen bir soruşturma neticesinde dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Marık’ın avukatı Gurbet Bilbay, son bir haftada kendisine bu konuya benzer 7 dosya geldiğini ifade ederek, “Yardım etme bahanesiyle hesapları kiralayıp, çok büyük paralar kaldırıyorlar. Hesabını kiraya verenler cezaevinde, asıl suçlular olan bu işi örgütleyip paraları yiyenler ise dışarıda” dedi.

PARA TRANSFERİ VE GÖZALTINA ALMA

Kentte yaşayan Ömer Marık’a, bir süre önce arkadaşı A.K., hesabında bloke olduğunu ve kendisine 150 bin TL göndereceğini öne sürerek, 8 bin lira karşılığında hesabını kullanmak istediğini söyledi. Marık, bu teklifi kabul ederek gelen parayı çekti ve A.K.’ye teslim etti. Ancak bu işlemin ardından Marık, dolandırıcılıkla suçlanarak gözaltına alındı. İddiaları reddeden Ömer Marık’ın ardından A.K. de gözaltına alındı. Marık, adliyeye sevk edilerek tutuklandı, A.K. ise serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILIĞI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEYEN MARIK

Marık, ifadesinde A.K.’yi suçlayarak, “Yaklaşık 1 yıldır tanıdığım arkadaşım, hesabında bloke olduğunu ve bir yerden para geleceğini söyledi. Ben de inandım. Hesabımı kullanmasına izin verdim ve bana 8 bin TL verdi. Bu paranın dolandırıcılık suçu kapsamında olduğunu bilmiyordum” şeklinde beyanlarda bulundu.

AİLENİN MAĞDURİYETİ

Ömer Marık’ın annesi Şükran, oğlunun bir aydır cezaevinde olduğunu ve mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, “Polis geldi ve oğlunu ifadeye çağırdı. O da arkadaşıyla birlikteydi ve ertesi gün polis tarafından gözaltına alındı. Oğlum, sadece yemek karşılığında hesabını paylaşmış. Şimdi de inkar ediyor. Biz mağduruz, suçsuz yere içeride” dedi.

AVUKAT BİLBAY’IN UYARILARI

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, kentte son bir haftada benzer 7 dosya geldiğini belirtti ve “Yardım etme bahanesiyle hesapları kiralayıp, büyük paralar kaldırıyorlar. Hesabını kiraya verenler cezalandırılırken, asıl suçlular dışarıda. Mardin küçük bir yer olmasına rağmen birçok kişi yakalandı. Asıl suçluların yurt dışına kaçma planları var. Bununla ilgili Yargıtay kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Marık’ın babası Mehmet Salih de oğlunun suçsuz olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını ve asıl suçluların yakalanmasını istedi.