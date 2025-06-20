Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi açıldı

ÖMER ONAY’IN İKİNCİ KİŞİSEL SERGİSİ AÇILDI

Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren ressam Ömer Onay’ın ikinci kişisel sergisi “Bilinç Akışı”, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. 19 Haziran Perşembe akşamı gerçekleşen açılışa, sanat, edebiyat ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Açılış, serginin destekçileri arasında yer alan Kanca Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca tarafından yönetildi. Kanca, sanatçı ile uzun yıllardır dost olduklarını dile getirerek, “Hepimizin az konuşan, suskun bir isim olarak tanıdığımız sevgili dostumuz Ömer Onay, güzel sanatlardan mezun olduktan sonra yıllar boyunca grafik çalışmaları ile yaşamına devam etti. Birçok önemli prestij kitabın tasarımlarına, birçok sanatçının sergi kataloglarına imza attı. Yıllar sonra ise hepimizi şaşırtan, bu özgün çalışmaları ortaya koydu. Sohbetlerimizde az konuşmasıyla meşhur arkadaşımız Ömer’in bu büyük başarısında dostları olarak yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde ifade etti.

ÖMER ONAY’IN ESERLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açılışta eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu da yer aldı. Mumcu, yıllardır tanıdığı sanatçıya zaman zaman yaptığı çizimlere dair yönelttiği “Ne yapıyorsun?” sorusuna “Bir form arıyorum” yanıtını verdiğini aktararak, “Ömer’in yıllar süren form arayışları sonucu bugün bu sergide karşımıza çıkan eserler, bizim sanatımızda örneğini az gördüğümüz bir özgünlük içeriyor. Ömer sentezlenmiş formları yeniden yaratma derdinde olan bir sanatçı değil. Ömer Onay, çok has bir sanatçı. Çünkü doğada var olmayan formları zihnindeki anlamlarla birleştirip canlandıran, kompoze eden bir sanatçı.” dedi. Mumcu, sanatçının eserlerinin gelecekte ulusal müzelerin seçkin köşelerinde yer alacağına inandığını sözlerine ekledi.

İKİ YIL SÜREN HAZIRLIKLAR

Televizyon İzleme Araştırma AŞ (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz, konuşmasında Onay ile uzun yıllar iş hayatında beraber çalıştığını ifade etti. Güleryüz, sanatçının yıllar sonra eserlerini sergilemesi için kendisini ikna ettiğini belirterek, 2023’te Kadıköy’deki Page Cafe Gallery’de açılan bu serginin ardından kısa sürede kat ettiği mesafenin önemine dikkat çekti. “Ömer karakter olarak çok eleştirel, zor beğenen bir insandır. Sergide gördüğümüz bu özgün eserlerinin ardındaki başarının en temel nedeni sanırım bu,” yorumunu yaptı.

Sanatçı Ömer Onay, geleneksel Türk motiflerini yeniden yorumladığı Noktrün serisinin devamı niteliğindeki ‘Bilinç Akışı’nın hazırlıklarının iki yıl sürdüğünü aktardı. Onay, sergide ‘Noktrün’, ‘Yitik Alemler’ ve ‘Zamandan Önce’ adlı üç serisinin bir arada görüleceğini vurguladı. 1984’te güzel sanatlar fakültesinden mezun olduktan sonra reklamcılık alanında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Onay, “Yıllarca grafikerlik yaptım. Grafik çalışırken de yeni bir şey üretmek önemli bir faktördür. Bir yandan da, tuval üzerinde olmasa da daima zihnimde resim de çalışıyordum.” dedi.

SEYRİ ZİYARETÇİLERE BIRAKILDI

Resim sanatında ekspresyonist bir bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Onay, insanlarla ilişki kurmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. “İnsanların dünyasını anlamak, kavramak benim için önemli. Bir nevi portreciyim diyebilirim. Zihnimde birikenleri sembolik bir şekilde nasıl anlatabilirim? düşüncesiyle, oluşturduğum figürlerde metafor dilini kullanmaya çalıştım,” diye ekledi. Onay, ‘Yitik Alemler’ sergisinde öne çıkan geyik figürüne dikkat çekerek, “Türk toplumlarında geyik kutsal bir varlık olarak kabul edilir. Hem çok estetik hem ürkek bir yaratık. Onun bu özelliklerini başkalaştırdım, kendimce kompozisyonlar yaratarak, geyik ve koçu birleştirerek resmettim.” şeklinde ifade etti.

Açılışta kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sanatseverlere teşekkür eden Onay, “Ben bütün çalışmalarını aşkla yapan biriyim. Birçok dostum da bendeki bu aşka bugün burada izleyiciyle buluşan sergime büyük destek vererek aynı aşkla eşlik ettiler.” dedi. Ayrıca, serginin açılışında tasarımına Hayrettin Onay’ın, editörlüğüne Akif Kuruçay’ın imza attığı sergi kataloğu da ziyaretçilere sunuldu.

SERGİ DETAYLARI

Onay’ın sergisi, 6 Temmuz’a kadar AKM Çok Amaçlı Salon’da her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz görülebilecek. Açılışa katılan birçok sanat dünyası temsilcisi de bulunurken, Basın mensuplarının ilgisi oldukça yoğun oldu.