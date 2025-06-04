Ömer Onay’ın Sergisi 19 Haziran’da Açılacak

SERGİ HAKKINDA

Ressam Ömer Onay’ın “Yitik Alemler”, “Zamandan Önce” ve “Noktrün” serilerini bir araya getirdiği “Bilinç Akışı” sergisi, 19 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon’da sanatseverlerle bir araya geliyor. Yapılan yazılı açıklamaya göre Onay, geleneksel Türk motiflerini yeniden yorumladığı “Noktrün” serisinin devamı niteliğindeki sergide, 40 yıllık sanat serüveninden imgeleri izleyiciyle buluşturacak.

YİTİK ALEMLER SERİSİ

“Yitik Alemler” başlıklı seride, modernitenin yarattığı sorunlar karşısında kendini güçlendirmek isteyen bir zihnin eleştirisi sunuluyor. Onay, yeni baştan tasarlanmış bir doğanın sembolleri olarak geyikleri tuvale taşıyor.

ZAMANDAN ÖNCE SERİSİ

“Zamandan Önce” serisinde, iç dünyasından doğan izlenimlerini tuvale aktaran sanatçı, bilinçaltının kendiliğinden yansıması olan doğaçlamalardan oluşan bir çalışmaya imza atıyor.

NOKTRÜN SERİSİ

Onay, “Noktrün” serisinde Bozkır sanatının motiflerinden olan çintemaniyi modern bir formla yeniden yorumluyor. Küratörlüğünü Lütfi Şen’in üstlendiği sergi, 7 Temmuz’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ÖMER ONAY’IN SANAT HAYATI

Ömer Onay, 1958’de Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resim Bölümünü 1984’te tamamladıktan sonra uzun yıllar reklamcılık sektöründe grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev yaptı. 1990-2009 yılları arasında kendi kurduğu reklam ajansını yönetti. 2005 yılından itibaren çocukluğundan beri tutkulu olduğu resim çalışmalarına yoğunlaştı ve “Noktrün” serisi eserlerini hayata geçirdi. Sanatçı, 2023’te Page Gallery’de açılan ilk kişisel sergisinde “Noktrün” serisindeki eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.