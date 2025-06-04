Ömer Onay’ın Sergisi Akm’de Açılıyor

Ressam Ömer Onay’ın ‘Bilinç Akışı’ sergisi, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmak için hazırlanıyor. Onay, geleneksel Türk motiflerini estetik bir hassasiyetle yeniden yorumladığı Noktürn serisinin devamı olan bu yeni sergisinde, 40 yıllık sanat yolculuğundan süzülen imgeleri izleyiciyle paylaşacak. ‘Bilinç Akışı’ sergisi, kendisinden önceki sanat birikimiyle derin ve kapsamlı bir ilişki kurmaktan kaçınmayan Onay’ın, anlam dünyasını oluşturan aidiyet ve kimlikleri yadsımadan kendi özgünlüğünü yarattığı, iç monoloğu güçlü ama çok sesliliğe açık sanat anlayışını sergiliyor.

H2: sanatın estetik zenginlikleri

Onay, bu sergisinde grafik ve resmin teknik zenginlikleri içinde soyut ve figüratif arayışlarını bir araya getiriyor. Müziğin, ritmin, asaletin ve yüceliğin izlerini sürerek, çok boyutlu bir sanat deneyimi sunuyor. ‘Bilinç Akışı’ sergisi, sanatçının felsefi dünyasını yansıtan ve birbiriyle iç içe geçmiş olan Yitik Âlemler, Zamandan Önce ve Noktürn serilerini içeriyor. ‘Yitik Âlemler’ serisinde, modernitenin yarattığı sorunlar karşısında kendini yeniden örtüleyerek eleştiren bir zihin resmi çizen Onay, yeni bir doğanın kutsal sembolleri olarak geyikleri tuvale taşıyor.

H2: içsel dünya ve doğaçlamalar

Zamandan Önce serisinde iç dünyasından gelen izlenimlerini tuvale aktararak, bilinçaltının kendiliğinden yansıması olan doğaçlama biçimlerini sunuyor. Noktürn serisinde ise, Bozkır sanatının temel motiflerinden olan çintemaniyi modern formlarla yeniden yorumlayarak, geleneksel unsurları çağdaş bir bakış açısıyla buluşturuyor.

H2: serginin detayları

Küratör M. Lutfi Şen’in gerçekleştirdiği serginin açılışı, 19 Haziran’da saat 19.00’da sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla AKM Çok Amaçlı Salon’da yapılacak. Sanatçının sergisi, 7 Temmuz’a kadar görülebilecek. Açılışta sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.