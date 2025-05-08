Ömer Örs’ün Yanıkları Erzurum’da Tedavi Ediliyor

ERZİNCAN’DA BETON HARCINDAN YANIK GEÇİREN İNŞAAT İŞÇİSİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ömer Örs isimli 36 yaşındaki inşaat işçisi, Erzincan’da gerçekleşen bir iş kazası sonucunda bacaklarında ikinci derece yanıklar oluştu. Betondan mikserin dışına dökülen harcın, çizmelerinden içeri girmesiyle yaralanma meydana geldi. Üç çocuk babası olan Örs, tedavi sürecine Erzurum Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.

İLK TEDAVİLER YETERSİZ GÜNDEN GÜNE AĞIRLAŞTI

On gün önce sabah saatlerinde mikserden dökülen beton harcı, Örs’ün bacaklarında yanık oluşturdu. Durumu ağırlaşarak yaraları iyileşmeyen Örs, önce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu, burada pansuman tedavisi uygulandı. Ardından memleketi Erzurum’un Karayazı ilçesine giden Örs, orada da pansuman yaptırdı. Ancak bacaklarındaki yaraların durumunun kötüleşmesi üzerine, üç gün önce Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne yattı.

ÖRS’ÜN TEDAVİ REHBERİ VE UYARILARI

AA muhabirine konuşan Örs, başına gelen olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Betonu yere döktüğü sırada çizmelerine girdiğini ve bu nedenle yanık oluştuğunu söyledi. “Çimentoyu yere döktüm, çizmelerin içine girdi, iş bitti. Ayaklarım yandı, çizmeleri çıkardığımda ayaklarım yanmıştı. Sonra hastaneye gittim, pansuman yaptılar.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, pansuman tedavilerinden tatmin olmadığını ve bu yüzden Erzurum Şehir Hastanesi’ne başvurduğunu açıkladı. Hastane hizmetlerinden memnun kaldığını ve tedavinin güzel geçtiğini dile getirdi.

Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi sürecine dair bilgi veren doktor Onur Ceylan, bacaklarında kimyasal yanıklar olan Örs’ü yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman uygulamalarının devam ettiğini aktardı. Örs, bu konuyla ilgili iş arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Çimento kimyasal bir madde olduğu için, daha ağır kimyasal içerikli çimento olsaydı ayaklarım kesilebilirdi. Çok şükür öyle bir şey olmadı.” dedi.