Ömer Örs’ün Yanıkları Hastanede Tedavi Ediliyor

YANIK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Erzincan’da inşaat işçisi Ömer Örs, mikserden dökülen beton harcının bacaklarına temas etmesi sonucu ikinci derece yanıklar yaşıyor. 36 yaşındaki üç çocuk babası Örs’ün tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi’nde sürüyor. Olay, 10 gün önce sabah saatlerinde gerçekleşti. Beton mikserinden dökülen harcın yere taşması sonucu çizmelerinin içine girdiğini fark eden Örs, ardından bacaklarını yıkamaya karar verdi. İlk müdahaleyi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pansuman yapılarak aldı. Daha sonra memleketi Erzurum’un Karayazı ilçesine geçerek burada tedavi gördü. Ancak bacaklarındaki yaraların iyileşmemesi ve durumunun ağırlaşması üzerine Örs, üç gün önce Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne başvurdu.

OLAYI ANLATTI

Örs, yaşadığı olaydan dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti. Mikserle döktüğü beton harcının çizmelerinin içine kaçtığını ifade eden Örs, “Çimentoyu yere döktüm, çizmelerin içine girdi, iş bitti. Ayaklarım yandı, çizmeleri çıkardığımda ayaklarım yanmıştı. Sonra hastaneye gittim, pansuman yaptılar.” şeklinde konuştu. Pansuman tedavilerinin olumlu sonuç vermediğini belirten Örs, bu nedenle Erzurum Şehir Hastanesi’ne gitmeye karar verdi. Hastane hizmetlerinden memnun kaldığını ve tedavisinin iyi gittiğini dile getirdi. Ayrıca, “Bacaklarımı yıkadığımda ikisi de yanmıştı, ağır yanıklar oluştu. Bu işi yapan ustaları uyardım, bu konuda dikkatli olsunlar. Kimyasal olduğu için çimentonun çeşitleri var, daha ağır kimyasal içerikli çimento olsaydı ayaklarım kesilebilirdi. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Bu işi yaparken arkadaşlar dikkatli olsun, önlem alsınlar.” ifadelerini kullandı.

DOKTORDAN AÇIKLAMALAR

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan, diz bölgesinden ayak bileklerine kadar bacaklarında kimyasal yanıklar oluşan Örs’ü yakın takibe aldıklarını belirtti. Doktor Ceylan, hastanın medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Ceylan, tedavi sürecinin dikkatli bir şekilde devam ettiğini vurguladı.