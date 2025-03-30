Ömer Özden’den Ramazan Bayramı Mesajı

ERZURUM TARİH DERNEĞİ BAŞKANI ÖMER ÖZDEN’DEN BAYRAM MESAJI

Erzurum Tarih Derneği’nin Başkanı Ömer Özden, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Özden, mesajında “Bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha eriştirdiği için Yüce Rabb’imize hamd olsun” dedi. Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı ve birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği özel günler olduğunu vurguladı.

BAYRAMDA KARŞILIKLI PAYLAŞIM VE YARDIM ANLAYIŞI

Bu özel günlerde, “kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri geride bırakmalı; kimsesiz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaçları ziyaret ederek, gönüllerinde umut çiçeklerinin yeniden filizlenmesine vesile olmalıyız” ifadelerini kullandı. Özden, bayram münasebetiyle tutulan oruçların, verilen fitrelerin, yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.

Erzurum Tarih Derneği olarak, “Başta Şehit Ailelerimiz, Kahraman Gazilerimiz, Ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” mesajını iletti. Özden’in mesajı, bayramın ruhunu ve manevi değerlerini yansıtan bir çağrı niteliği taşıyor.