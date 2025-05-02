Ömer Tolon İzmir’de Defnedildi

ÖMER TOLON’UN CENAZESİ İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde yaşadığı kazada ağır yaralanan iş insanı Ömer Tolon (52), hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi İzmir’de toprağa verildi. Tören sırasında eşinin tabutuna sarılan Merve Tolon’un sözleri yürekleri dağladı: “Canımın içi. Oğlumuz bana emanet. Pamuk kalplim, canım aşkım. Orada çok mutlu ol, huzurlu ol aşkım.”

GAZİA KAZA VE TEDAVİ SÜRECİ

Olay 15 Şubat’ta Aydın’ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde gerçekleşti. Ömer Tolon, kazada ağır yaralandıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrasında İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Tolon, 74 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE İLGİ YOĞUNDU

Ömer Tolon için İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Merve Tolon, ağabeyi Tarkan Tolon, kardeşi Can Tolon, kayınpederi Feridun Karabörklü, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ünlü şarkıcı Metin Şentürk ve çok sayıda iş insanı katıldı.

DEMİRÖREN AİLESİ’NDEN ÇELENK GELDİ

Cenazeye Revna ve Yıldırım Demirören çifti, Meltem Demirören, Lal Denizli, Kenan İmirzalıoğlu gibi birçok ünlü isim çelenk gönderdi.

METİN ŞENTÜRK’ÜN SON GÖREVİ

Kılınan namazın ardından Tolon’un tabutu, görüme engelli şarkıcı Metin Şentürk tarafından da omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Gözyaşları içerisinde Örnekköy Mezarlığı’na götürülen cenazesi burada toprağa verildi.