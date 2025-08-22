Ömer Vargı Jüri Başkanı Olacak

ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE YENİ GÖREV

Bu yıl 62’ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı üstleniyor. Türkiye’nin köklü sinema etkinliği olan festival, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ömer Vargı, Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini yürütürken, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda En İyi Film ödülünün 3,5 milyon TL olarak belirlendiği de açıklandı. Ulusal yarışmalar için başvurular ise bugün sona eriyor.

ÖMER VARGI’NIN SİNEMA KARIYERİ

Festivalde jüri başkanı olarak görev yapacak Ömer Vargı, kariyeri boyunca 1500’den fazla reklam filmi yönetti. Sinema kariyerine 1974 yılında Yılmaz Güney ve Şerif Gören’in ‘Endişe’ filminde çalışarak başladı. Daha sonra ‘Deprem’, ‘Taksi Şoförü’ ve ‘Nehir’ filmlerinde Şerif Gören’in asistanı olarak görev aldı. Vargı, 1983 yılında çekilen ‘Güneşin Tutulduğu Gün’ ve 1993 yapımı ‘Amerikalı’ filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

EŞKıya VE BAŞARILI YAPIMLAR

1996 yılında yapımcılığını üstlendiği ‘Eşkıya’ filmi, 3 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşarak Türk sinema tarihinde önemli bir yer edindi ve sektörde büyük bir canlanmayı tetikledi. Film, Oscar aday adayı olarak da dikkat çekti. 1998 yapımı ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ filmiyle yapımcı ve yönetmen olarak geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca, 2003’te ‘İnşaat’ ile de aynı başarıyı sürdürdü.

YENİ PROJELER VE ONURLAR

2005’te vizyona giren Yavuz Turgul’un yönettiği ‘Gönül Yarası’ filminde yapımcı olarak yer alan Vargı, 2007 yapımı ‘Kabadayı’ filminde hem yapımcı hem de yönetmen görevini üstlendi. 2009’da ‘Cam Kırıkları’ dizisinin yapımcılığını üstlenen Vargı, 2011’de ‘Anadolu Kartalları’ filminde yönetmenlik yaptı. 2014 yılında çekilen ‘On Yılda Bir İnşaat’ filminde de yeniden yapımcı ve yönetmen olarak yer aldı. 2018’de 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Vargı, 2024 yılında yayımlanan ‘Bu Filmde Ben de Varım’ adlı kitabında, Türk sinemasındaki yolculuğunu, kamera arkasındaki deneyimlerini ve unutulmaz anılarını paylaştı.