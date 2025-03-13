Ömer Ve Emir Ergen Kardeşler Kulüplerin Radarında

GELECEĞİN YILDIZLARI

Bilecik’te futbol dünyasında potansiyeliyle dikkat çeken Ömer ve Emir Ergen kardeşler, kulüplerin ilgisini çekiyor. 2016 ve 2018 doğumlu olan bu kardeşler, özellikle koyu bir Beşiktaş taraftarı olmalarıyla biliniyor. Bilecik Futbol Akademisi’nde eğitim gören Ömer, sol ayağıyla attığı etkileyici şutlar ve top kontrolüyle öne çıkıyor.

FUTBOLA TUTKULARIYLA DİKKAT ÇEÇİYORLAR

Futbolseverlerden tam not alan Ömer’in yanı sıra, yine Bilecik Futbol Akademisi oyuncusu olan Emir, sahadaki yüksek enerjisi ve oyun zekası ile göze çarpıyor. Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Emir, küçük yaşlarına rağmen gösterdiği performans ve futbola olan ciddi tutkusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. U9 ve U7 takımları gibi genç yaş gruplarına yönelik kulüpler, kardeşlerin yeteneklerinden etkilenerek onlara sahip olma çabasına girmiş durumda.