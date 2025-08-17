Ömerli’de Oto Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Mardin’in Ömerli ilçesinde bir otomobilin yan yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Ali Furkan B. (25) yönettiği 01 AFS 494 plakalı araçla Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde sürüş kontrolünü kaybederek, duble yol çalışması nedeniyle kot farkının oluştuğu yan yola düştü.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından durumun bildirilmesiyle, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda araç sürücüsü hayatını kaybederken, yaralananlar arasında Nesrin B. (45), Arif Y. (48), Beren Y. (13), Nermin Y. (40) ve Yüsra Fatma B. (10) bulunuyor. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar aracılığıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.