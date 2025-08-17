Ömerli’de Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Mardin’in Ömerli ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 01 AFS 494 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonucunda, Ali Furkan Bozkurt (25) olay yerinde yaşamını yitirdi. Altı kişi ise değişik seviyelerde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.