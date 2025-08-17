Haberler

Ömerli’de Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Mardin’in Ömerli ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 01 AFS 494 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonucunda, Ali Furkan Bozkurt (25) olay yerinde yaşamını yitirdi. Altı kişi ise değişik seviyelerde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor, İstanbul’a Uçtu

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Takımda 3 oyuncunun eksik olduğu bildirildi.
Haberler

Konyaspor – Gaziantep FK maçı, 19:00’da

Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor - Gaziantep FK maçı, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.