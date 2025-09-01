Ömerli’de Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

MEHMET VEYSİ BİRLEŞİK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Ömerli ilçesinde, başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Mehmet Veysi Birleşik, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi’nde gerçekleşti. Silah seslerinin ardından bölgede yaşayanlar, Mehmet Veysi Birleşik’i hareketsiz bir şekilde buldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Birleşik, ilk olarak bir araca alındı ve ambulansın geldiği yöne doğru taşındı. Yolda, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hastaneye götürülürken başından tabancayla vurulduğu belirtilen Birleşik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ SONUCUNDA CENAZE TESLİM EDİLDİ

Mehmet Veysi Birleşik’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otopsi tamamlandıktan sonra cenazesi aileye teslim edildi ve Kocasırt Mahallesi’nde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.