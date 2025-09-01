Haberler

Ömerli’de Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

MEHMET VEYSİ BİRLEŞİK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Ömerli ilçesinde, başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Mehmet Veysi Birleşik, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi’nde gerçekleşti. Silah seslerinin ardından bölgede yaşayanlar, Mehmet Veysi Birleşik’i hareketsiz bir şekilde buldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Birleşik, ilk olarak bir araca alındı ve ambulansın geldiği yöne doğru taşındı. Yolda, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hastaneye götürülürken başından tabancayla vurulduğu belirtilen Birleşik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ SONUCUNDA CENAZE TESLİM EDİLDİ

Mehmet Veysi Birleşik’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otopsi tamamlandıktan sonra cenazesi aileye teslim edildi ve Kocasırt Mahallesi’nde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Haberler

Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.