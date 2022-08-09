Omicron’a özel aşılar geliyor

Wuhan’daki hayvan pazarından yayılan corona virüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den güzel haber geldi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech, Omicron ve onun BA.4 ve BA.5 gibi alt varyantlarına uyarlanmış iki corona virüs aşının teslimatlarına gelecek Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Almanya merkezli biyoteknoloji firması, corona virüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olan Omicron’u hedefleyen aşılara sonbaharda talebin artacağını aktardı ve yeni aşıların diğer varyantlara karşı da koruyucu olacağını söyledi.

Almanya merkezli BioNTech ve ABD’li ortağı Pfizer, Omicron’un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanmış bir Covid-19 aşısının klinik denemesine bu ay başlayacağını duyurdu. BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, yeni aşıların “uzun süreli ve geniş koruma” hedefleyerek Covid-19 ürün hattını genişlettiğini söyledi.

Bununla birlikte BioNTech, ilkbahardan beri BA.1 varyantını hedefleyen ilk Omicron aşısının üretmeye başladığını belirterek, düzenleyici bir kurumun onaylanması halinde hemen teslim edilebileceğini söyledi. Şirket, BA.4 ve BA.5’te hedefleyen aşısının da klinik denemeler ve düzenleyici kuruluşların onayının ardından Ekim ayında kullanabileceğini sundu.

BioNTech’in baş sağlık görevlisi Özlem Türeci, farelerde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin BA.4 ve BA.5’i hedef alan aşının, bu varyantlara ve Omicron’un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini söyledi.

Türeci, bu verilerin; önceki Covid-19 aşılarından elde edilen verilerle birleştiğinde, acil durum onayı için yeterli olabileceğini ve “zamanında müdahale” sağlayabileceğini söyledi.

Öte yandan, düzenleyici kuruluşlar ise ,mevcut en güncel aşıyı kullanarak yeni varyantlara ayak uydurma ihtiyacını, aşıların güvenliği ve etkinliğine olan güveni sağlama arzusuyla dengelemeye çalışıyor.