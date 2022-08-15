Corona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ederken İngiltere, Omicron varyantı aşısına onay veren ilk ülke oldu.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Moderna kurumunun Covid-19 salgınında doğrudan Omicron varyantını hedef alan aşısına onay verdi. “Yeni nesil” aşının Omicron varyantının yanı sıra orijinal virüse karşı da etkili olduğu iddia ediliyor.

mRNA-1273.214 olarak bilinen aşı, Moderna’nın koronavirüse karşı birinci ve ikinci dozlarla hatırlatma dozlarında kullanılan aşısının güncellenmiş hali. Moderna’nın Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Paul Burton, daha önce aşının insanlarda Covid-19’a karşı çok fazla antikor oluşturacağını, bu yüzden senede sadece bir kez uygulanmasının yeterli olacağını ifade etmişti. Aşı sadece yetişkinlerin kullanımı için onay aldı. Moderna üst düzey yöneticilerinden Stephane Bancel da yeni nesil aşının İngiltere’de insanların bu kış Covid-19’dan korunmasında çok önemli rol oynayacağını söyledi.