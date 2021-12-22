Omicron varyantı için açıklama

Güney Afrika’dan yayılan Omicron varyantı hakkında BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin’den açıklama geldi.

Biontech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Fransız Gazetesi’nden Le Monde’den Cécile Boutelet ve Nathaniel Herzberg’e konuştu. Aşının etkinliği konusunda kendinden emin olduğunu belirten Şahin, İngiltere ve Güney Afrika’dan gelen gerçek yaşam verilerinin güven verici bilgiler sağladığını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Güney Afrika’dan özel sağlık sigortası şirketi Discovery Health geçtiğimiz hafta yeni varyant Omicron ile ilgili erken bulaş oranları analizlerini sundu.

İngiltere’den gelen verilere göre aşı, ikinci dozdan sonra yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 40, üçüncü dozdan sonra ise yaklaşık yüzde 70 etkinlik gösterdi. Imperial College London’ın yeni modellemesi ise aşının ikinci dozunun ardından Omicron’a karşı koruyuculuk oranının yüzde 20’nin altına indiğini öne sürdü.

Şahin, söz konusu çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Güney Afrikalıların da benzer gözlemler yaptığını belirterek “Veriler ayrıca, iki dozdan sonra Omicron’un ciddi formlara karşı korumanın yüzde 70 olacağını gösteriyor ki bu biraz hafife alınmış olabilir.” dedi.

“GERÇEK HAYAT VERİLERİNİ BEKLİYORUM”

Güney Afrika’da birincil enfeksiyon oranının yüksek olduğunu belirten Şahin, bundan dolayı aşılarının karşılaştırıldığı kontrol grubunun geleneksel bir popülasyondan daha iyi koruduğunu belirtti. Şahin, konuyla ilgili İngiltere’den gelecek olan gerçek hayati verilerini beklediğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ DOZ, OMICRON’DAN NE KADAR KORUYOR?

Almanya’da yapılan bir çalışmada ise aşının üçüncü dozundan sonra bile etkinlik oranında çok hızlı bir düşüş olduğu bildirilmiş, güçlendirici dozun 3 ay sonrasında Omicron’a karşı koruyuculuğun tekrar yüzde 25’e düştüğünü gösterilmişti.

“3. DOZ OLANLAR OMICRON BULAŞTIRABİLİR”

Uğur Şahin, Le Monde’un bu konuyla ilgili sorusuna verdiği cevapta aşının Omicron’a karşı zamanla bir etkinlik kaybı olacağını belirtti. Bu durumun oldukça muhtemel olduğunu aktaran Şahin, “Üçüncü doz aşı olan kişiler Omicron’u bulaştırabilir. Tahminlerimi ön laboratuvar verilerine değil, çok daha uygun olan gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. Duruma farklı bir açıdan bakmalıyız.” dedi.

BIONTECH YÜZDE 70 İLA 75 KORUYOR

Corona virüsün orijinal versiyonuna karşı elde ettikleri yüzde 95 etkinlik oranından çok uzakta olduklarının aşikar olduğunu belirten Şahin, aşılarının üçüncü dozdan sonra her türlü hastalığa karşı koruma oranının yüzde 70 ila 75 olduğunu söyledi. Şahin, bu durumun genel olarak bir aşı için iyi bir sonuç olduğunu belirterek “Ayrıca ciddi hastalığa karşı bunun çok ötesinde olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.