Omicron varyantı için açıklama

Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı hakkında Amerika Birleşik Devletleri’nden önemli bir açıklama geldi.

Koronavirüsün Omicron varyantı birden çok ülkede görüşmeye başladı. İlk kez Güney Afrika’da çıkan varyantın kökenini bilim adamları araştırıyor. ABD’li profesör Kristian Andersen’e Omicron varyantının, kemirgenlerde evrimleştiği yönünde teori geliştirdi.

Omicron varyantı birçok ülkede hızla yayılıyor. Bilim adamları varyantın kökenine ilişkin araştırmalar yapıyor. Omicron varyantının nasıl evrimleştiğine dair birkaç teori var. Yeni tanımlanan bu varyantla ilgili olarak Scripps Araştırma Enstitüsü’nden bir immünolog olan Kristian Andersen varyanttaki bazı mutasyonların farelerde görüldüğünü belirtti.

Bir başka teori ise önceki araştırmalarda bilim adamları omicron varyantının bağışıklığı etkileyen bir hastalık olan AIDS hastalarında çıkmış olabileceği yönündeydi.

Scripps Araştırma Enstitüsü’nden bir immünolog olan Kristian Andersen, Omicron varyantının coronavirüsün, enfekte bir insan virüsü onlara geçirdikten sonra, kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini teorileştirdi.

Omicron varyantının kökenine ilişkin henüz kanıtlanmış net bir bilgi yok. Ancak bilim adamlarının ileri sürdüğü görüşe göre, omicron hayvanda birden fazla mutosyon geçirdikten sonra , değişen koronavirüs insanlara geri sıçrayabilir. Bu zincire, insanlardan hayvanlara sıçradığı ters zoonoz, ardından bir mikrobun hayvanlardan insanlara geçtiği zoonoz olarak tanımlanabilir.

Scripps Araştırma Enstitüsü’nden bir immünolog olan Kristian Andersen, Omicron varyantının coronavirüsün, enfekte bir insan virüsü onlara geçirdikten sonra, kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini teorileştirdi.