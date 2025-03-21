Omü’de Coşkulu Nevruz Kutlaması Yapıldı

NEVRUZ BAYRAMI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) bu yıl Nevruz Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Hem öğrenciler hem de akademisyenler nevruz ateşi üzerinden atlayarak eğlenceli anlar yaşadı. OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından düzenlenen etkinlik, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Pancar ve çok sayıda akademisyen ile öğrencinin katılımıyla yapıldı.

ŞENLİK VE GELENEKLERİ HAYAT BULDU

Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte, Türk tarihinde Ergenekon’dan çıkışı simgeleyen demir döğme merasimi yapıldı. Katılımcılar doğaya bereket ve bolluk dileğiyle buğday saçtı. OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, Nevruz’un geleneksel sembollerinden biri olan Semeni’yi Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’a takdim etti. Ayrıca, Nevruz’un renkli geleneklerinden biri olan yumurta tokuşturma müsabakası da etkinlikte gerçekleştirildi. Samsun’a özgü ‘Çiğdem Çiçek’ töreni canlandırılarak, öğrenciler maniler eşliğinde çiğdem çiçeği dağıttı ve hocalarından hediye istedi.

DİLEKLER DİLEK AĞACINDA BULUŞTU

Nevruz’un gündönümünü ve yeni başlangıçları simgelemesi nedeniyle katılımcılar, gelecek dileklerini yazdıkları mektupları renkli zarflar içinde dilek ağaçlarına astı. Etkinlikte, nevruz ateşinin üzerinden atlayan yöneticiler ve öğrenciler, yeni günlere dair umutlarını paylaştı. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, “Nevruz, farklı kültürleri bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir bayramdır. Bugün burada, geleneklerimizi yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.