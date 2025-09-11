OMÜ İle TEZ-KOOP-İŞ İş Birliği Güçlü

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AİDAT DUYGUSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile TEZ-KOOP-İŞ Samsun Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, çalışanların üniversiteye olan aidiyet duygusunu güçlendiriyor ve yönetimle sendika arasında güçlü bir iş birliği ortamı sağlıyor. Türkiye Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve üniversite yönetimiyle ‘tam bir uyum’ içinde çalıştıklarını belirtiyor. “Her konuda yönetim ile istişare edebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz” diyor.

ÇALIŞANLARIN GÜÇLENEN SESİ

Sayın, sendika olarak üyelerinin her zaman nabızlarını tuttuklarını ifade ederek, “OMÜ üst yönetimi ile sendika başkanlığı arasındaki uyum, çalışanların üniversitemize olan aidiyet duygularını artırdı. Çalışanlar yönetime rahat ulaşarak sorunlarını aktarmanın ve kendilerine kulak verilmesinin memnuniyeti içerisindedir” şeklinde konuşuyor.

İŞ BİRLİĞİ VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

OMÜ’de işçi sorunlarını çözüm odaklı bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Sayın, “Özellikle Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile özlenen ve beklenen çalışma ortamını sağladık. OMÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Fatma Aydın başta olmak üzere Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Selman Aslan’a teşekkürlerimizi sunuyorum. Yaptığımız iş birliğinin ve sağladığımız istişare ortamının artarak devam etmesi en büyük temennimizdir” diyor.

– SAMSUN