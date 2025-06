OMÜ Mezunlar Günü Yapıldı

MEZUNLAR GÜNÜ BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mezunlar Günü Buluşması başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinlik, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’ın katılımıyla Atatürk Kongre Merkezi’nde yapıldı. Aydın, mezunların “Ondokuz Mayıs” markasını temsil eden başarı elçileri olduklarını belirtti. Mezunların üniversite için bir kıvanç kaynağı olduğunu ifade eden Aydın, “Mevcut öğrencilerimizin ‘Ben de yapabilirim’ duygusuna ilham olan örnek büyükleri ve modellerisiniz” dedi.

MEZUNLARLA GELECEĞE BİRLİKTE İNŞA

Aydın, bu buluşmanın yalnızca anıların yeniden canlanması olmadığını, aynı zamanda OMÜ’lü olma bilincini güçlendiren, ortak projelere dair heyecanları artıran, geleceği birlikte inşa etme isteğinin bir yansıması olduğunu aktardı. Mezunlara, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin her zaman yanlarında olacağını belirterek, “Burası sadece sizi mezun eden bir okul değil, ihtiyaç duyduğunuz her an bölüm kapısından içeri girebileceğiniz yuvanızdır. Dünyanın neresinde olursanız olun, üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz akademik ailenizdir” ifadesini kullandı.

ETKİNLİĞE SANATÇI KATILDI

Etkinlikte OMÜ mezunu olan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Nahide Saygün Akkal bir konser verdi. Ayrıca programda halk oyunları gösterisi de yer aldı. Bu etkinlik, mezunların bir araya gelerek geçmişi yeniden anma ve gelecek için birlikte planlar yapma fırsatı sundu.