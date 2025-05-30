OMÜ Spor Müsabakaları Kupa Töreni Gerçekleşti

SPOR MÜSABAKALARI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ’38. Üniversite İçi Spor Müsabakaları Kupa Töreni’ni gerçekleştirdi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sporun üniversite hayatının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti. Öğrencilerin ve çalışanların beden ile ruh sağlıklarını koruma, boş zamanlarını verimli değerlendirme fırsatları sunmak amacıyla her yıl düzenlenen spor müsabakaları, bu sene voleybol, basketbol ve futbol branşlarında yapıldı. Yarışmaların tamamlanmasının ardından kupa töreni OMÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

REKTÖR AYDIN’DAN KONUŞMA

Törende bir konuşma yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sporun sosyal dayanışmayı, disiplini, azmi ve sağlıklı yaşamı teşvik eden önemli bir alan olduğunu dile getirerek, “Bu etkinliklerle hem öğrencilerimizin sosyal becerilerini güçlendiriyor hem de üniversitemizin dinamizmini ortaya koyuyoruz. Emeği geçen tüm sporcuları ve organizasyon ekibini tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

DERECE KAZANAN TAKIMLAR

Spor müsabakalarında derece kazanan takımlar şu şekilde sıralandı:

Futbol Öğrenci:

1. Veterinerlik Fakültesi

2. İlahiyat Fakültesi

3. Mühendislik Fakültesi

Futbol Personel:

1. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

2. Çevre Müdürlüğü

3. Eğitim Fakültesi

Basketbol Öğrenci:

1. Samsun MYO

2. Tıp Fakültesi

3. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Voleybol Kadın Öğrenci:

1. Eğitim Fakültesi

2. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

3. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Voleybol Erkek Öğrenci:

1. Eğitim Fakültesi

2. Sağlık Bilimleri Fakültesi

3. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

UÇURTMA ŞENLİĞİ HEYECANI

Tören sonrası katılımcılar, OMÜ Yaşam Merkezi’nde ‘Gökyüzü hepimizin, uçurtmanı kap gel’ sloganıyla düzenlenen Uçurtma Şenliği’ne katıldılar. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleşen bu sosyal etkinlik, uçurtmaların gökyüzünü renkli görüntülerle süslemesine olanak tanıdı. OMÜ öğrencileri ve personeli etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, doğayla iç içe geçirilen bu gün herkesin yüzünde bir gülümseme bıraktı.

ADA RABİA KESKİN’İN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda rektörlük koltuğunu OMÜ Vakfı Koleji İlkokulu öğrencisi Ada Rabia Keskin’e devretmişti. 8 yaşındaki Ada Rabia, “Bambaşka bir üniversite hayalim var.” diyerek, üniversitede uçurtma şenliği düzenlenmesini istemişti. Rektör Aydın ve Ada Rabia Keskin, bu şenlikte birlikte uçurtmayı gökyüzüne uçurarak hayalini gerçekleştirdiler. Düzenlenen programa Rektör Yardımcıları, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

– SAMSUN